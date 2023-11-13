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İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

İNGİLTERE'de Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Braverman'i görevden aldı. Başbakan Sunak'ın bugün kabine değişikliğine gitmesi de öngörülüyor.

Suella Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.

"Eylemler nedeniyle Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor"

Bravermen X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'e destek verilmesini eleştirerek, “Antisemitizmle ırkçılığın her türlüsü ve terörizme bu kadar değer verilmesi son derece rahatsız edici. Bu böyle devam edemez. Her hafta düzenlenen eylemler nedeniyle, Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor." ifadelerini kullanmıştı.

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