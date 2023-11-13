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Darıca Gençlerbirliği'nin oyuncularına maç sonrası silahlı saldırı

Darıca Gençlerbirliği'nin oyuncularına maç sonrası silahlı saldırı

Darıca Gençlerbirliği, Büyükçekmece Tepecik spor'a 1-0 yenildiği maçın ardından silahlı saldırıya uğradıklarını açıkladı.

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TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği, Büyükçekmece Tepecikspor ile oynadıkları karşılaşma sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Müsabaka sonunda soyunma odasına gitmek isteyen oyuncularımıza organize suç örgütü mensupları haince saldırmıştır. Genç futbolculara silah ile saldırmak kimin haddinedir? Bu şahıslar tribüne silah ile nasıl girmişlerdir?'' ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Organize suç örgütleri haince saldırmıştır"

Bugün oynanan Büyükçekmece Tepecikspor müsabakamız sonrasında ev sahibi kulübün içinde barındırdığı organize suç örgütünün kafilemize düzenlediği alçak, hain, korkak ve aşağılık saldırıyla ilgili kamuoyunu aydınlatma zorunluluğu doğmuştur. Maç kadrosunda bulunmayan futbolcularımız Mehmet Emir Danış, Emre Nasuh, Mert Iliman, Enes Aydın ve Eren Kazancı müsabakayı tribünde takip etmişlerdir. Müsabaka sonunda soyunma odasına gitmek isteyen oyuncularımıza organize suç örgütü mensupları haince saldırmıştır. Genç futbolculara silah ile saldırmak kimin haddinedir? Bu şahıslar tribüne silah ile nasıl girmişlerdir?

"Çoğu futbolcumuz yaralanmıştır"

"Bu mafyatik yapının çocuklarımıza düzenlediği alçak silahlı saldırı sonucunda Başkanlarımız başta olmak üzere tüm takım mensuplarımız futbolcularımızı kurtarmak için yardım etmiş, yaşanan arbede sonucunda çoğu futbolcumuz yaralanmıştır. Buradan bir kez daha soruyoruz, tribüne silah nasıl sokuldu? Alkol ve uyuşturucu maddeler ile stadyumun yakınında müsabakayı takip eden organize suç örgütü mensupları müsabaka sonunda saldırmak üzere soyunma odası girişine nasıl geldiler? Tribün kültüründe, spor kültüründe veya genel ahlak kuralları içerisinde yüz kişinin organize biçimde yirmi kişiye saldırması kabul gören bir durum mudur? Hiç kimseyi arkasında bırakmayarak hain saldırıya göğüs geren Başkanlarımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza ve tüm personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatlarındaki en büyük başarısı 18 yaşında çocuklara silah çekmek olan organize suç örgütü mensuplarını lanetliyoruz. Tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, takdir Türk spor kamuoyunundur."

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