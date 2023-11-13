Diyarbakır'da yaşandı! Çocukları korkunç halde buldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evinin odasında pompalı tüfekle vurulmuş halde yatan kadın, iki çocuğunun fark etmesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Sabah saatlerinde A.K. (50), bahçede oynayan çocuklarının içeri girmesiyle, pompalı tüfekle karnından vurulmuş halde bulundu. Çocukların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı A.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk etti. Yaralı annenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.