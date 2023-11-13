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Adana'da birlikte hırsızlık yapan sevgililer hapsi boyladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ADANA'da bir AVM’nin otoparkından motosiklet çalan iki sevgili güvenlik görevlilerine suçüstü yakalanırken, bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İki sevgili çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, 25 Ekim günü saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, sevgili olan Hakan D. (23) ve Asiye O. (21) alışveriş merkezinin otoparkına gelerek, motosiklet çalmak için keşif yaptı.

Asiye O., sevgilisi Hakan D. motosiklet çaldığı sırada gözcülük yaptı. Hakan D., motosikleti çalıştırınca Asiye O.’da bölgeden yürüyerek uzaklaştı. Motosiklet ile AVM’den çıkmaya çalışan Hakan D., güvenlik görevlisinin tek yumruğu ile yere yığıldı. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

AVM görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, Hakan D.’yi ve AVM’nin çıkışında saklanan Asiye O.’yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin daha önce Yüreğir Devlet Hastanesinin otoparkında 2 ayrı motosiklet çaldığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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