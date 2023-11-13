Dilan Polat'ın ardından Rabia Toprak ile ilgili çarpıcı iddia

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken operasyonun diğer fenomenlere sıçrayabileceği iddia edildi. Bu kapsamda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem'in de ifadeye çağrıldığı öne sürüldü. Öte yandan Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından bir diğer fenomen Rabia Toprak'ın paylaşımlarını sildiği iddia edildi.

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Dilan ile Engin Polat, 4 günlük gözaltı süresinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmanın çiftin komşularıyla kavgaya karışması üzerine yürütülen soruşturmaya bakan savcının, Dilan Polat'ın 'Günde 750 bin TL harcıyorum' ifadesini görmesiyle başladığı ortaya çıkmıştı.

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Altın paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem'in ifadeye çağrıldığı iddia edilmişti.

Son olarak yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Rabia Toprak'ın paylaşımlarını sildiği iddia edildi. 2020 yılında bir köy evinde sadece ev yemekleri yapan ve hiçbir şeyi olmadığı belirtilen Toprak'ın 2021 yılında Dubai’ye gidip geldikten sonra büyük bir tekstil fabrikası atölyesi ve hesaplanamayacak kadar büyük bir mal varlığına sahip olduğu öne sürüldü.

Sosyal medyada Rabia Toprak ile ilgili iddialar gündem olurken bir kullanıcı "Şalvardan kürklü hayata geçiş" yorumunda bulundu.