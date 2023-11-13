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Futbolda A Milli Takım'ın mesaisi başlıyor

Futbolda A Milli Takım'ın mesaisi başlıyor

A Milli Futbol Takımı, Almanya'yla karşılaşacağı özel maç ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip bugün saat 12.00'den itibaren Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Seyahat programlarına göre Riva'da toplanacak milli oyuncular, ilk antrenmanını da bugün saat 16.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta, Galler'le de 21 Kasım Salı günü EURO 2024 eleme grubunun son maçında Cardiff'te karşılaşacak.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

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