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Özgür Özel Yavuz Donat'ı telefonla aradı: Yanlış yapmışız... Tamamen bizim hatamız

Özgür Özel Yavuz Donat'ı telefonla aradı: Yanlış yapmışız... Tamamen bizim hatamız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah yazarı Yavuz Donat'ın CHP'deki eski yönetimin Azerbaycan politikası nedeniyle Azerbaycan'da CHP'ye öfke olduğunu yazmasının ardından Donat'ı arayarak "Dost ve kardeş Azerbaycan'ı kırmışız... Yanlış yapmışız... Tamamen bizim hatamız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP yönetiminin tartışılan Azerbaycan politikasına son veriyor.

Sabah yazarı Yavuz Donat, geçtiğimiz günlerde gittiği Azerbaycan'daki izlenimlerini aktardığı yazı sonrası Özel'in kendisini telefonla aradığını bugünkü yazısında paylaştı.

"Özgür Özel'den gelen telefon" başlıklı yazısında Donat, "Geceydi... Saat 24.00'e yakın... Telefonum çaldı... Arayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di.
"Yazılarınızı okudum" dedi. Azerbaycan üzerine yazdıklarımızdan söz ediyordu.
- Dost ve kardeş Azerbaycan'ı kırmışız... Yanlış yapmışız... Tamamen bizim hatamız.
Yıllardır CHP'den, böyle bir ses... Hatayı kabul... Özeleştiri duymamıştık.
Tek kelimeyle... Sevindik." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Yavuz Donat 8 Kasım tarihli "Can Azerbaycan" başlıklı yazısında "Özgür Özel'in dikkatine" diyerek şu ifadelere yer vermişti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir projesi vardı:
"Tarihi İpek Yolu'nu Canlandırma Projesi."
Fakat... Projede yol Azerbaycan'dan geçmiyordu.
Azerbaycan... İncinmiş... Kırılmış... Üzülmüş.
Ünal Çeviköz... Emekli Büyükelçi... Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Danışmanı idi.
Çeviköz... Dağlık Karabağ Savaşı sırasında... "Türkiye, Azerbaycan'a silah yardımı yapıyor... Hatta cihatçı gruplar gönderiyor" demişti.
Azerbaycan... Öylesine gücenmiş... Öfkelenmiş ki.
Özgür Özel'in ilgisine ve bilgisine... Partisinin Azerbaycan politikasını mutlaka revize etmeli."

Yavuz Donat'ın yazısının tamamı

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