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Mario Balotelli'nin eski halinden eser yok şimdi

Mario Balotelli'nin eski halinden eser yok şimdi

Adana Demirspor, kendi evinde Fenerbahçe ile berabere kalırken oyuna ikinci yarıda M'Baye Niang'ın yerine dahil olan Mario Balotelli'nin görüntüsü, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı. Taraflar, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 31'e yükseltti ve milli araya lider olarak girdi. Adana Demirspor ise bu sezon iç sahada ilk kez puan kaybı yaşadı.

Ev sahibi ekip Adana Demirspor'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mario Balotelli, 66. dakikada M'Baye Niang'ın yerine oyuna dahil oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Kilolu hali dikkat çekti

İtalyan yıldızın kilolu görüntüsü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Balotelli; maç içerisinde girdiği ikili mücadelelerde de verimlilik gösteremezken, rakip kaleden de oldukça uzak kaldı.

Karşılaşmada 24 dakika sahada kalan Balotelli, attığı 3 pasın 2'sinde isabet sağladı. 4 ikili mücadeleye giren 33 yaşındaki futbolcu, 2 kez galip ayrıldı. 2 top kaybı yapan Balotelli, 1 kez de rakibini faulle durdurdu.

Sosyal medyadaki birçok futbolsever, golcü oyuncunun son halini şaşkınlıkla karşıladı.

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