BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  DÜNYA

Akdeniz'de ABD uçağı düştü! Açıklama geldi: Ölüler var

Akdeniz'de ABD uçağı düştü! Açıklama geldi: Ölüler var

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Akdeniz'de düşen askeri uçakta beş personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Abone ol

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım'da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali esnasında Akdeniz'e düşen ABD askeri uçağındaki 5 personelin öldüğünü duyurdu. EUCOM açıklamasında, "Bir ABD askeri uçağı, askeri eğitim kapsamında rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında kırıma uğrayarak Akdeniz'e düştü. Uçaktaki 5 askeri personelin tamamı öldü." ifadesine yer verildi.

Soruşturma sürüyor

Olayın hemen ardından yakındaki ABD askeri uçak ve gemilerinin dahil olmasıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Sebebi araştırılıyor

EUCOM'dan dün yapılan açıklamada, askeri uçağın düştüğü bilgisi verilerek, "Bu eğitim olayının sebebi araştırılıyor. Fakat uçak sortilerinin tamamen eğitimle alakalı olduğunu ve herhangi bir düşmanca eylem emaresi bulunmadığını kesinlikle söyleyebiliriz." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de iletişim Perşembe günü tamamen duracak
Gazze'de iletişim Perşembe günü tamamen duracak
Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Kaşı patladı, gözü morardı, burnu kırıldı...
Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Kaşı patladı, gözü morardı, burnu kırıldı...
Fenerbahçe Adana Demirspor'a takıldı
Fenerbahçe Adana Demirspor'a takıldı
Özgür Özel’den Şükran Kütükçü kararı
Özgür Özel’den Şükran Kütükçü kararı
Beşiktaş, Başakşehir'i tek golle geçti, Rıza Çalımbay galibiyetle başladı
Beşiktaş, Başakşehir'i tek golle geçti, Rıza Çalımbay galibiyetle başladı
ABD'den İsrail'e uyarı: Görmek istemiyoruz!
ABD'den İsrail'e uyarı: Görmek istemiyoruz!
Kadın futbolunda derbi Galatasaray'ın!
Kadın futbolunda derbi Galatasaray'ın!
İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir"
İzmir'de korkunç olay! Ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla öldürdü
İzmir'de korkunç olay! Ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla öldürdü
Uzmanlardan beyaz ekmek tüketenlere uyarı geldi, yaşlanmaya sebep oluyor
Uzmanlardan beyaz ekmek tüketenlere uyarı geldi, yaşlanmaya sebep oluyor
Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u tek golle devirdi
Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u tek golle devirdi