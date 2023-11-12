Beşiktaş, Başakşehir'i tek golle geçti, Rıza Çalımbay galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Kara Kartal, mücadeleden tek golle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdı.

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Trendyol Süper Lig'in 12. hafta müsabakasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta gol perdesini Beşiktaş'ta Ante Rebic'in şık asistin 56. dakikada gole çeviren Jackson Muleka açtı.

Mücadelede başka gol olmazken Kara Kartal, Tüpraş Stadyumu'nda rakibini mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş bu puanla puanını 22 yaptı. RAMS Başakşehir ise Dolmabahçe'de 3 puan bırakarak 9 puanda kaldı.

Rıza Çalımbay galibiyetle başladı

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından takımın başına geçici olarak getirilen Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki 2. teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başladı.

Maçtan dakikalar

Beşiktaş 1 - 0 Başakşehir

5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

45+5. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

İlk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

55'GOL! Beşiktaş, Muleka'nın golü ile maçta öne geçti. Sol kanatta topu önüne alan Rebic, akıl dolu bir pasla ceza sahasına koşu yapan Muleka'yı topla buluşturdu. Muleka, karşı karşıya pozisyonda düzgün vurdu ve takımını öne geçirdi.

İkinci yarı

55. dakikada Jackson Muleka'nın golüyle ev sahibi Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Muleka, Zaynutdinov (Dk. 40 Ghezzal), Rebic

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Duarte, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Dennis, Emirhan İlkhan, Serdar Gürler, Piatek

Gol: Jackson Muleka (55. dakika) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 26 Opoku (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Rebic (Beşiktaş)