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Kamyon kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 5 kişi yaralandı!

Kamyon kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 5 kişi yaralandı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Ereğli Caddesi'nde Konya istikametine giden 42 ALF 628 plakalı çekicinin 42 AEE 256 plakalı dorsesi, trafik ışıklarında bekleyen F.K. idaresindeki 42 BJ 103 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan sürücü ile F.D, A.E, Y.K. ve G.A. yaralandı.

Kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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