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Denizli'de karşı şeride geçen araç dehşet saçtı, 8 kişi yaralandı

Denizli'de karşı şeride geçen araç dehşet saçtı, 8 kişi yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, karşı şeride geçen aracın seyir halindeki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.20 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhan Mahallesi’nden Denizli kent merkezine doğru giden S.K. idaresindeki 20 AGT 678 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjden karşı şeride geçip, 20 PY 078 plakalı otomobil ile 20 D 3855 plakalı otomobile çarptı. En son, arkadan gelen Mehmet Ali Seçkin hakimiyetindeki 20 T 0397 plakalı taksiye vuran hafif ticari araç, yol kenarına savruldu. Feci kaza üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi araçta bulunan 8 yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik ekibi ise durma noktasına gelen trafiğin açılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından süren 1 saatlik çalışmanın ardından trafik akışı tekrardan sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kazadan son anda kurtulduğunu anlatan taksi şoförü Mehmet Ali Seçkin, "Arabam pert durumda. Karşı şeritten gelen otomobil hızlı bir şekilde bizim şeride geçti. Önümdeki araçlar ise direksiyon kırdı ama maalesef kazadan kurtulamadık. Direksiyon hakimiyetini kaybettim ardından kamyon lastiğine çarptım. Bir anda oldu çok hızlı bir şekilde oldu. Kamyon lastiğine çarptım, kamyon olmasaydı benzinliğe dalıyordum" dedi.

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