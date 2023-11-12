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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için mevlit okutuldu

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için mevlit okutuldu

İstanbul'da 9 Kasım 2021'de sokakta yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz için mevlit okutuldu.

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Cengiz'in Ankara'daki ailesinin evinde düzenlenen mevlide, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan, aile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Mevlit öncesi konuşan Milletvekili Erdoğan, anne Beyhan Cengiz ile acı olay sonrası tanıştığını, zaman zaman bir araya geldiklerini ifade etti.

Erdoğan, Başak Cengiz için ne yapabilecekleri konusunda istişarelerde bulunduğunu belirterek, "Gazze'de annesi babası vefat etmiş ya da hayatın belli şartlarından dolayı mağdur olmuş kız çocuklarına destek olmaya karar verdik. Başak Cengiz adıyla bir burs fonu oluşturduk. Oradaki yavrulara bu vesileyle destek olacağız." diye konuştu.

Beyhan Cengiz de kızının 2. ölüm yıl dönümünde isminin hala hayırlar ve iyiliklerde devam ettiğini söyledi.

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