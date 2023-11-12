BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  EKONOMİ

Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuz sigaranın paketi 42 TL oldu!

Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuz sigaranın paketi 42 TL oldu!

JTİ, BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco'nun ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. Bugün itibarıyla geçerli olan zamla beraber TT'nin en ucuz sigarası 42 TL'ye yükseldi. Böylece zam yapmayan sigara grubu kalmadı.

Abone ol

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini ve böylece zam yapmayan grup kalmadığını açıkladı.

Dündar'ın yayınladığı listeye göre; TT grubunun en pahalı sigarası 53 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 42 lira oldu.

Sigara peş peşe zamlar geldi

7 Kasım ise Philip Morris grubuna zam yapılmıştı. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 65 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 52 lira olmuştu.

Kasım'da gelen son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL olmuştu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.

9 Kasım'da da Imperial Tobacco'ya gelen zamla beraber en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İnşaat halindeki tünel çöktü, 40 işçi mahsur kaldı
İnşaat halindeki tünel çöktü, 40 işçi mahsur kaldı
İstanbul ve İzmir valilikleri saat verip uyarı yaptı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor...
İstanbul ve İzmir valilikleri saat verip uyarı yaptı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Karaman'da jandarmanın denetimlerinde mini cephanelik ele geçirildi
Karaman'da jandarmanın denetimlerinde mini cephanelik ele geçirildi
Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya uçtu! Yaralılar var
Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya uçtu! Yaralılar var
Kız arkadaşını döverek öldürmüştü! 'Ağırlaştırılmış müebbet' istendi!
Kız arkadaşını döverek öldürmüştü! 'Ağırlaştırılmış müebbet' istendi!
Muğla'daki yeni endemik bitki türüne "Balan Sümbülü" ismi verildi
Muğla'daki yeni endemik bitki türüne "Balan Sümbülü" ismi verildi
Mardin'de hafta sonu turist yoğunluğu yaşanıyor
Mardin'de hafta sonu turist yoğunluğu yaşanıyor
Dilan Polat'ın arkadaşıydı! Altınları ile havuzda hava atan Nevra Bilem hakkında bomba iddia
Dilan Polat'ın arkadaşıydı! Altınları ile havuzda hava atan Nevra Bilem hakkında bomba iddia
Çankırı’da sağanak yağış etkili oldu, hayat felç oldu
Çankırı’da sağanak yağış etkili oldu, hayat felç oldu
"6. İzmir GastroFest 2023" başladı! Gündem gıdanın geleceği
"6. İzmir GastroFest 2023" başladı! Gündem gıdanın geleceği
Malatya’da büyük yıkım yaşayan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Malatya’da büyük yıkım yaşayan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor