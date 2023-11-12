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"6. İzmir GastroFest 2023" başladı! Gündem gıdanın geleceği

"6. İzmir GastroFest 2023" başladı! Gündem gıdanın geleceği

İzmir'de iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan ve acil çözüm bekleyen konuların "Değişimin Öncüleri Şefler ve Gıdanın Geleceği" başlığıyla tartışılacağı "6. İzmir GastroFest 2023" başladı.

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Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gün boyunca devam edecek festivalin açılışında konuşan İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, gıdanın sürdürülebilirliğin sağlanması için önlemlerin alınması gerektiğini aksi takdirde açlık, kuraklık ve susuzluğun insanlığı etkileyeceğini söyledi.

Özpoyraz, kuraklığın 2050'ye kadar dünya nüfusunun 4'te 3'ünden fazlasını etkileyebileceğinin öngörüldüğünü belirterek, bugünkü etkinlikte bunun nasıl aza indirilebileceğinin tartışılacağını bildirdi.

Organizasyonu düzenleyen şirketin genel müdürü Hande Arslanalp de festivalde gıdanın geleceğini, şefler, mutfak sanatları bileşenlerinin temsilcileri ve gastronomi yazarları ile değerlendireceklerini kaydetti.

"Gıdanın Geleceği: Değişim İçin İşbirliği" başlıklı panelin düzenleneceği festivalde, sektör temsilcileri çeşitli konularda sunumlar yapacak, yemek atölyeleri ve tadımlar gerçekleştirilecek.

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