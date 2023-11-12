Feci kazada ölen aynı aileden 5 kişi toprağa verildi!

Konya’da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi toprağa verildi. Emniyette işlemleri devam eden 19 yaşındaki sürücüye yapılan kan testinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmediği öğrenildi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde, Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Fadime Aslan (7), Elif Aslan (14) ve Fadime Azra Atalay'ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Emine A. (32), çocukları Hasan A. (11), Ali Cemal A. (8), Fadime A. ve araçta yolcu olarak bulunan C.N.Ö. (6) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazelerden Fadime Aslan, kızı Sultan Aslan, torunları Fadime Aslan ve Elif Aslan memleketleri Kadınhanı ilçesi Pusat Mahalle mezarlığına, Fadime Azra Atalay ise Kadınhanı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze namazına Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kadınhanı Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Vali Özkan, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyede bulunarak başsağlığı diledi.

Öte yandan, emniyette işlemleri devam eden 19 yaşındaki sürücüye yapılan kan testinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmediği öğrenildi.