BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Manisa Salihli’de halk ekmek satış noktası sayısı artırıldı, 200 gram ekmek 5 liradan satılıyor

Manisa Salihli’de halk ekmek satış noktası sayısı artırıldı, 200 gram ekmek 5 liradan satılıyor

Salihli Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların ucuza ekmek alabilmesi için hayata geçirdiği halk ekmek fabrikasında üretilen 200 gram ekmek 5 liradan, 9 satış noktasında satılıyor.

Abone ol

Halk ekmek fabrikasını ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, amaçlarının rekabet oluşturmak değil, ihtiyaç sahiplerine destek olmak olduğunu söyledi. Başkan Kayda, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak, Salihli Belediyesi olarak halkımıza daha ucuz ve ekonomik ekmek sunmak amacıyla halk ekmek fabrikamızda sağlıklı şartlarda üretimimiz devam ediyor. İlçe merkezinde 8 satış noktası ve Poyrazdamları mahallemiz olmak üzere 9 satış noktasında 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır. Üretken belediyecilik anlayışımızla Salihli’miz için üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Salihli’de halk ekmek satış noktaları ise şu şekilde: Poyrazdamları, Dedetaşı ve Keli Mahalleleri, Kurtuluş Pazaryeri, Gümüşçayı Semt Pazaryeri, Devlet Bahçeli Kent Meydanı, Mehmetçik Parkı yanı, Özyurt ve Yeşilyurt Muhtarlık Binası, Barış Mahallesi Muhtarlık binası. Öte yandan halk ekmek satış noktalarının Pazar günü hizmet vermediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Semt pazarlarında haftanın zam şampiyonu üzüm oldu
Semt pazarlarında haftanın zam şampiyonu üzüm oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi çıkışı! 'İsrail artık bebek katili! Hamas terör örgütü değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi çıkışı! 'İsrail artık bebek katili! Hamas terör örgütü değil
Samsun'da polis amblemli sahte basın kartı ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
Samsun'da polis amblemli sahte basın kartı ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
Düzce'de Kocaeli depreminde hayatını kaybedenler anıldı
Düzce'de Kocaeli depreminde hayatını kaybedenler anıldı
Bolu'da dikenli tellere takılan ayı kurtarıldı
Bolu'da dikenli tellere takılan ayı kurtarıldı
Erdek’te elektrik kontağı 2 farklı yerde yangına sebep oldu
Erdek’te elektrik kontağı 2 farklı yerde yangına sebep oldu
KOAH hastalarına uyarı: Soğuklarda daha dikkatli olunmalı!
KOAH hastalarına uyarı: Soğuklarda daha dikkatli olunmalı!
Zonguldak'ta alt çenesi alınan köpek ameliyatla hayata tutundu
Zonguldak'ta alt çenesi alınan köpek ameliyatla hayata tutundu
Eskişehir'de onlarca paleti kamyonet kasasına iple bağlayıp taşıdı
Eskişehir'de onlarca paleti kamyonet kasasına iple bağlayıp taşıdı
Bursa Nilüfer'de Tomris Uyar'ın özel eşyaları ve koleksiyonu sergiye açıldı
Bursa Nilüfer'de Tomris Uyar'ın özel eşyaları ve koleksiyonu sergiye açıldı
Park halindeki kamyona çarptı, hayatını kaybetti!
Park halindeki kamyona çarptı, hayatını kaybetti!
Çankırı'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi
Çankırı'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi