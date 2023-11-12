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Bolu'da dikenli tellere takılan ayı kurtarıldı

Bolu'da dikenli tellere takılan ayı kurtarıldı

Bolu'da bozayı bahçe tellerine takılıp, 6 saat boyunca mahsur kaldı. Ayı iğne ile bayıltılarak, tellerden kurtarıldı.

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Olay, Mengen ilçesinin Mamatlar köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden Hasan Eker tarlaların arasında hayvan otlatırken bir ses duydu. Sese doğru yaklaşan Hasan Eker tellere bir hayvanın takıldığını gördü. İlk başta hayvanı domuz zanneden Hasan Eker, daha da yaklaşınca dikenli tellere takılıp mahsur kalan hayvanın ayı olduğunu anladı. Bölgeye kısa süre içerisinde jandarma ekipleri sevk edildi. Dikenli telde takılı kalan ve acı çeken ayıya tam 6 uyuşturucu iğne atıldı.

İğneler yardımıyla bayıltılan ayı dikenli tellerden kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

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