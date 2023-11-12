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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor - Fenerbahçe arasında bugün oynanacak karşılaşmada VAR hakemi olarak Suat Arslanboğa görev yapacak.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Bu müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Burak Şeker olacak.

Mücadelede VAR'da Suat Arslanboğa, AVAR'da da Onur Özütoprak ile Mehmet Emin Tuğral görev yapacak.

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