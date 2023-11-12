Kış aylarının gelmesiyle birlikte pekmeze olan talep arttı

Eskişehir’de kış aylarının gelmesiyle vatandaşlar hastalıklardan korunmak için pekmezi tercih ediyor.

Abone ol

Eskişehir’de kış aylarıyla birlikte havalar soğurken, hastalanan vatandaşların sayısında artış olduğu gözlendi. Bu artışın önüne geçilebilmesi için insanlar birçok yöntem deniyor. Bu yöntemlerden birisi de pancardan elde edilen pekmez oluyor. Dükkanında pekmeze de yer veren esnaf Ahmet Ünlü, kışın getirdiği hastalıklardan korunmak için pekmez tüketilmesini tavsiye etti. Kentte yaklaşık 33 yıldır pekmez satışı yapan 68 yaşındaki Ünlü, “Pekmez, içerisinde hiçbir katkı maddesi olmadan üretilen doğal bir üründür. Pekmez olarak 4 farklı çeşit pekmez satıyoruz. Birincisi üzüm, ikincisi keçi boynuzu, üçüncüsü dut, dördüncüsü ve litresi 120 liradan satılan Eskişehir Bozhöyük yörelerinde birkaç senedir üretilmeye başlayan pancar pekmezi. Pekmez; kansızlığa, demir eksikliğine ve bağırsak tembelliğine iyi gelir” ifadelerine yer verdi.

“Pekmezi en çok tahinle karıştırıp tüketiyorlar”



Pekmezin şifa kaynağı olmasının yanı sıra nasıl tüketildiğine dair bilgi veren Ahmet Ünlü, şöyle devam etti: “Pekmezi en çok tahinle karıştırıp tüketiyorlar. Bazı yörelerde yoğurtla karıştırıyorlar. Bazı insanlar, pekmezden komposto yapıyorlar. Bunun yanında tahin tüketimi daha fazla. Çünkü tahinin girmediği hemen hemen sofrada bir şeyi yok.”