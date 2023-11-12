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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çocukluk arkadaşıydı! Acı haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çocukluk arkadaşıydı! Acı haber

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çocukluk arkadaşı olan ve DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Mümtaz Güneş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Kastamonu'da yaşayan Mümtaz Güneş (51), aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güneş'in cenazesinin bugün (pazar) ikindi namazını müteakip Ulus Ulukaya Köyü mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Çocukluk arkadaşının acı haberini alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da cenazeye katılması bekleniyor.

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