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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangını ekiplerin zamanında ve etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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Yangın, Marmaris merkeze 50 kilometre mesafedeki Bördübet mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

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