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Balıkesir'de çalmayan korna uyuşturucuyu ele verdi

Balıkesir'de çalmayan korna uyuşturucuyu ele verdi

Balıkesir'de narkotik polisleri yaptığı operasyonda bir araçta arama gerçekleştirdi. Arama esnasında kornanın çalmamasından şüphelenen ekipler, kornayı açınca zulalanmış uyuşturucu ele geçirdi.

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Uyuşturucunun yerinden çıkarılması ile kornanın tekrar çalıştığı görüldü.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri S.K.'nin kullandığı aracı durdurdu. Şüpheli S.K., kendi rızası ile 5 gram metamfetamin maddesini polise teslim etmesi sonucu polis merkezine götürüldü. Araçta yapılan aramada kornanın çalışmadığını gören ekipler, şüphelenerek kornayı söktü.

Kornaya zulalanmış olarak 30 gram metamfetamin daha ele geçiren ekipler, şüpheli S.K. ve araçta yolcu olarak bulunan E.Ş.'yi gözaltına aldı. Zulalanan yerden çıkartılan uyuşturucu sonrasında ise kornanın tekrar çalıştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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