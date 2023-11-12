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Çorum'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü!

Çorum'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü!

ÇORUM'un ALACA ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, Çorum-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde olan G.A. (40) yönetimindeki 61 K 1078 plakalı tır Zile Kavşağı’nda Recep Ekşi yönetimindeki 06 REU 16 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Recep Ekşi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ekşi’nin cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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