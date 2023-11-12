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Özgür Özel'in A Takımı'na Ekrem İmamoğlu imzası! İşte CHP'nin gölge kabinesi

Özgür Özel'in A Takımı'na Ekrem İmamoğlu imzası! İşte CHP'nin gölge kabinesi

CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirlerken bir de gölge kabine kurdu. Özgür Özel'in A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin ağırlıkta olması dikkat çekti. İşte Özgür Özel'in yeni MYK üyeleri ve gölge kabinenin gölge bakanları...

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CHP’de kurultay sonrası ilk PM toplantısı yapıldı. CHP Lideri Özgür Özel’in başkanlığında yapılan toplantıdan sonra yeni parti yönetimi belli oldu. CHP'nin yeni MYK'sında, değişimci ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin olması dikkatlerden kaçmadı.

CHP MYK'da Genel Sekreterliğe Selin Sayek Böke, Parti Sözcülüğüne Deniz Yücel, Halkla İlişkilere Burhanettin Bulut, Seçim ve Hukuk alanına Gül Çiftçi, Mali İşlere Özgür Karabat, Yerel Yönetimlere ise Gökan Zeybek atandı. Örgütlerden sorumlu isim ise Ensar Aytekin olarak açıklandı.

İşte CHP'nin yeni Parti Yönetimi 

Özgür Özel: Genel Başkan
Ensar Aytekin: Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan Zeybek: Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Burhanettin Bulut: Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarında Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Özgür Karabat: Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gül Çiftçi: Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Selin Sayek Böke: Genel Sekreter
Deniz Yücel: Parti Sözcüsü 

Gölge Kabine kuruldu

CHP aynı zamanda gölge bir Kabine de kurdu. Selin Sayek Böke'nin 'Gölge Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu 'Gölge CHP Kabinesi'nde bakın kimler var.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı: Selin Sayek Böke...
Adalet Bakanlığı: Gökçe Gökçen
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Aylin Nazlıaka
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Gamze Taşcıer
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Gülşah Deniz Atalar
Dışişleri Bakanlığı: İlhan Uzgel
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Deniz Yavuzyılmaz
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Sevgi Kılıç
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yalçın Karatepe
İçişleri Bakanlığı: Murat Bakan
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Koza Yardımcı
Milli Eğitim Bakanlığı: Suat Özçağdaş
Milli Savunma Bakanlığı: Yankı Bağcıoğlu
Sağlık Bakanlığı: Zeliha Aksaz Şahbaz
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Pınar Uzun
Tarım ve Orman Bakanlığı: Erhan Adem
Ticaret Bakanlığı: Volkan Demir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ulaş Karasu

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