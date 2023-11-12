Özgür Özel'in A Takımı'na Ekrem İmamoğlu imzası! İşte CHP'nin gölge kabinesi

CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirlerken bir de gölge kabine kurdu. Özgür Özel'in A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin ağırlıkta olması dikkat çekti. İşte Özgür Özel'in yeni MYK üyeleri ve gölge kabinenin gölge bakanları...

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CHP’de kurultay sonrası ilk PM toplantısı yapıldı. CHP Lideri Özgür Özel’in başkanlığında yapılan toplantıdan sonra yeni parti yönetimi belli oldu. CHP'nin yeni MYK'sında, değişimci ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin olması dikkatlerden kaçmadı.

CHP MYK'da Genel Sekreterliğe Selin Sayek Böke, Parti Sözcülüğüne Deniz Yücel, Halkla İlişkilere Burhanettin Bulut, Seçim ve Hukuk alanına Gül Çiftçi, Mali İşlere Özgür Karabat, Yerel Yönetimlere ise Gökan Zeybek atandı. Örgütlerden sorumlu isim ise Ensar Aytekin olarak açıklandı.

İşte CHP'nin yeni Parti Yönetimi

Özgür Özel: Genel Başkan

Ensar Aytekin: Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökhan Zeybek: Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Burhanettin Bulut: Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarında Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özgür Karabat: Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gül Çiftçi: Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Selin Sayek Böke: Genel Sekreter

Deniz Yücel: Parti Sözcüsü

Gölge Kabine kuruldu

CHP aynı zamanda gölge bir Kabine de kurdu. Selin Sayek Böke'nin 'Gölge Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu 'Gölge CHP Kabinesi'nde bakın kimler var.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı: Selin Sayek Böke...

Adalet Bakanlığı: Gökçe Gökçen

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Aylin Nazlıaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Gamze Taşcıer

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Gülşah Deniz Atalar

Dışişleri Bakanlığı: İlhan Uzgel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Deniz Yavuzyılmaz

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Sevgi Kılıç

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yalçın Karatepe

İçişleri Bakanlığı: Murat Bakan

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Koza Yardımcı

Milli Eğitim Bakanlığı: Suat Özçağdaş

Milli Savunma Bakanlığı: Yankı Bağcıoğlu

Sağlık Bakanlığı: Zeliha Aksaz Şahbaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Pınar Uzun

Tarım ve Orman Bakanlığı: Erhan Adem

Ticaret Bakanlığı: Volkan Demir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ulaş Karasu