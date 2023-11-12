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 Çorum'da baba-oğul kavgasını ayırmaya çalışan 3 kişi bıçaklandı

 Çorum'da baba-oğul kavgasını ayırmaya çalışan 3 kişi bıçaklandı

ÇORUM'da baba-oğlun kavgasını ayırmaya çalışan 3 kişi, baba oğulun bıçak darbeleriyle yaralandı.

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Çorum'da baba-oğlun kavgasını ayırmaya çalışan 3 şahıs bıçaklanarak yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. ve oğlu A.E. sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Baba ve oğul ayırmaya gelenleri bıçakladı

Kavgayı ayırmak için sokak üzerine gelen S.Ö., O.C. ve V.A., baba ve oğlunun bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba-oğul gözaltına alındı

Öte yandan, bıçaklama olayını gerçekleştiren baba-oğul polis ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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