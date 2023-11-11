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Dries Mertens: Yeterli değildik

Dries Mertens: Yeterli değildik

Galatasaray, Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de 12. haftada Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar rakibi karşısında deplasmanda 2-1 yenildi.

Dries Mertens, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

"Yazık oldu"

Dries Mertens, "Kolay değil böyle bir maçtan sonra konuşmak. 10 maç üst üste kazandık ve bugün kaybettik. Yazık oldu. Devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"Yeterli değildik"

Ayrıca, "Yaptıklarımız yeterli değildi. Onların da iyi oynayan oyuncuları vardı ve sonucu aldılar." ifadelerini kullandı.

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