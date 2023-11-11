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Hakim Ziyech: Tüm şanslarımız tükettik
Galatasaray'da Hakim Ziyech, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Abone ol
Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibine 2-1 mağlup oldu.
Hakim Ziyech, Galatasaray'ın mağlup olduğu maçın ardından konuştu.
"Tüm şanslarımızı tükettik"
Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, "Açıkçası bugün tüm şanslarımızı tükettik. 3-4 gol pozisyonumuz vardı, atamadık. Atsak farklı olabilirdi." dedi.
Ayrıca, "Onlar 2 gol attılar. Seçimlerimizi iyi yaparsak, fırsatları iyi değerlendirirsek gol atabiliriz." ifadelerini kullandı.