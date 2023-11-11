Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklanarak cezaevine gönderildi

Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret eden Üçler Döner'in sahibi Mustafa Atmaca tutuklandı.

Abone ol

Erzurum'da Atatürk hakkında skandal ifadeler kullanan dönerci dükkanının sahibi Mustafa Atmaca sevk edildiği mahkemece tutuklandı.CANLI YAYINDA

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanının sahibi olan Mustafa Atmaca, "Hacı'nın yağ akımı" adı altında 'Tiktok'ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" dedi.

Tutuklandı

Atmaca'ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atmaca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.