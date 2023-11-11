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Milli Piyango 2024 yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye belli oldu

Milli Piyango 2024 yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye belli oldu

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişinde bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Çeyrek biletin 100 TL'den, yarım biletin 200 TL'den ve tam biletin 400 TL'den satılacağı çekilişte büyük ikramiye ise 400 milyon TL olarak açıklandı.

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Yeni yılının gelmesine az bir zaman kala Milli Piyango çekilişi için de geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği 1 Ocak tarihinde gerçekleşecek çekilişin tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ile büyük ikramiye tutarı belli oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları ise çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak.

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