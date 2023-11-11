Bakan Bolat: Cezalar katmerli şekilde artırılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaların denetlendiğini dile getirdi. Bakan Bolat, "Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak." dedi.

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Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından ilk kez 2016'da gerçekleşen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat fahiş fiyat uygulaması ile stokçuluk yapanlara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, "Depremde de meslek ahlakı ya da iş ahlakına uymayan birçok kötü örnekleri de birlikte gördük. Bunları düzeltmenin çabası içindeyiz." dedi.

"Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz." diyen Bakan Bolat, "Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak." ifadelerini kullandı.

İşsizlik verileri ile ilgili konuşan Bolat, "Dün işsizlik verimiz de açıklandı. Hamd olsun, yüzde 9,1'e geriledi. Bu çok uzun yıllardır, yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim. 3 milyon 150 bin kadar işsiz sayısı resmi rakamda görülüyor. İşverenlerimiz, 'Çalıştıracak insan, ara eleman, yetişmiş vasıflı eleman bulamıyoruz' diye bize sıkıntılarını iletiyorlar" diye konuştu.