CHP'de değişim başladı: Yeni MYK belli oldu 9 isim anahtar listeden

Partinin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi'nde yeni dönemin MYK üyeleri belirlenmeye başladı. Yeni MYK'de yer alan isimler arasında Deniz Yücel (Parti Sözcüsü), Selin Sayek Böke (Genel Sekreter) gibi isimler yer aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda seçilen yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. CHP Genel Merkezi’nde yapılacak olan PM toplantısında hem partinin yeni dönem siyaseti ele alınacak hem de yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenmeye başladı.

BirGün'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında toplanacak Parti Meclisi, ilk olarak kurultay değerlendirmesi yapacak. PM’nin gündeminde ayrıca Yargıtay krizine karşı CHP’nin attığı adımlar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması da yer alıyor.

Özgür Özel başkanlığında toplanan PM yeni dönem MYK'sinde yer alacak isimler belirlendi.

Yeni MYK'de yer alan isimler şöyle:

Burhanettin Bulut (Halkla İlişkiler)

Deniz Yücel (Parti Sözcüsü)

Gül Çiftci (Seçim ve Hukuk)

Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)

Ensar Aytekin (Örgüt)

Özgür Karabat (Mali İşler)

Gökhan Zeybek (Yerel Yönetim)

Her alana uzman yardımcı

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından Genel Başkan Özgür Özel’in A Takımı olarak da adlandırılan yeni MYK’yi açıklaması bekleniyor. "Partiyi danışmanlarla değil genel başkan yardımcıları ile yönetmek istiyorum" dediği bildirilen CHP lideri Özel’in bu nedenle hemen her alana uzman bir yardımcı atayacağı kaydedildi. Bu kapsamda Selin Sayek Böke’nin yeni Genel Sekreter, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacağı bildiriliyor. Parti Meclisi üyelerinden Prof. Dr. Yalçın Karatepe’nin ekonomi, Prof.Dr. İlhan Uzgel’in ise dış politikadan sorumlu olması bekleniyor. PM’de ayrıca Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, gazeteci Ali Haydar Fırat ile emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu ve ismi de MYK için konuşulanlar arasında yer alıyor.

9 isim anahtar listeden

60 kişilik CHP Parti Meclisi’nin 50’si, Genel Başkan Özgür Özel’in listesinden seçilerek PM üyeliğine geldi. Dokuz isim ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Oğuz Kaan Salıcı tarafından hazırlanan anahtar listeden seçildi. Hiçbir listede yer almadan Parti Meclisi’ne seçilen tek isim ise CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz oldu.