Cezaevinden firar etti, çaldığı otomobille yakalandı!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ceza infaz kurumundan firar eden hükümlü, çaldığı otomobille yakalanıp yeniden cezaevine konuldu.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 21 AED 720 plakalı aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından Çerkezköy ilçesine girdiği tespit edilen araç, Gazi Osman Paşa Mahallesi Makasçı Sokak'ta park halinde bulundu.

Aracın plakasının, Bulgaristan'a ait bir plakayla değiştirildiğini tespit eden ekipler, güvenlik kameralarından belirledikleri evde, aracı çalan H.T'yi yakaladı.

Evdeki aramada, bu kişinin aracı çalarken kullandığı kar maskesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T'nin bir hafta önce Çorlu Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.

H.T'ye yardım ettiği belirlenen E.A. da ekiplerce evinde yakalandı.

Evinde sahte plaka, araç ruhsatları ve araç GPS takip cihazları ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.