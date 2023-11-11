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İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! 3 saatlik periyoda dikkat

İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! 3 saatlik periyoda dikkat

İstanbul’da etkisini gösteren ve önümüzdeki saatlerde de süreceği öğrenilen sağanak yağış konusunda İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

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İstanbul Valiliği tarafından kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağış konusunda uyarı yapıldı.

Valilik açıklamasında, “Meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” ifadelerine yer verildi.

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