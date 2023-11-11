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Bodum'da Şehir Tiyatrosu, perdelerini izleyicilere açıyor

Bodum'da Şehir Tiyatrosu, perdelerini izleyicilere açıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona “Limonata” oyunu ile Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde “Merhaba” diyecek.

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Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) 2023 - 2024 tiyatro sezonuna 17 Kasım’da girecek. 17 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Nurol Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak olan romantik komedi türündeki Limonata’da Duygu Şen Benveniste, Barış Hayta, Yerkan Kahraman rol alacak. Levent Tülek’in yazıp Ali Şahin’in yönettiği, müziklerini Feridun Düzağaç’ın yaptığı Limonata’nın ilk gösterimi ücretsiz olacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kültür ve sanat kenti Bodrum’da Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun çok kıymetli oyunlar sergilediğini söylerken yeni dönemin bol seyircili geçmesini diledi.

Başkan Aras, konuşmasının devamında "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Kentimizde devam eden 1. Uluslararası Tiyatro Festivali kentimize ayrı bir soluk getirirken Belediye Şehir Tiyatromuzun da oyunlar sergilemeye başlaması Bodrum’da sanatın ne kadar önemsendiğinin bir göstergesidir. Bizler sanatı, halkımıza sunduğumuz asli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Çünkü Ulu Önder’imizin de dediği gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Bu nedenle de kültür ve sanatın kentimizde her zaman var olması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

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