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Bolu'da kontrolden çıkan anız ateşi tutuştu, itfaiye seferber oldu

Bolu'da kontrolden çıkan anız ateşi tutuştu, itfaiye seferber oldu

Bolu’da yakılan anız ateşi rüzgarın etkisiyle etrafa yayılınca itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu.

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Yangın, Küçükberk Mahallesi’nde Çığırtkanlar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş araziye çiftçiler tarafından anız ateşi yakıldı. Yakılan anız ateşi, rüzgarında etkisiyle giderek büyüdü. Etrafa yayılarak, vatandaşların kontrol altına alamayacağı düzeye ulaşan yangın nedeniyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alındı. Yangını söndüren ekipler, anız ateşinin etki ettiği alanlarda soğutma çalışması yaptı.

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