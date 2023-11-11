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Patlamada hayatını kaybeden iki kardeş birlikte defnedildi

Patlamada hayatını kaybeden iki kardeş birlikte defnedildi

İstanbul’da babalarına ait işyerinde yaşanan patlama sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nevşehirli kardeşler toprağa verildi.

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27 Ekim'de İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir hurdacı dükkânında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada ağır yaralanan kardeşlerden acı haber geldi. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Yasin Kazan (27) ve Hacı Mehmet Kazan (22) birer gün arayla hayatını kaybetti. Patlamada ağır yaralanan baba Mehmet Kazan’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yasin ve Hacı Mehmet Kazan kardeşlerin cenazeleri bugün memleketleri Nevşehir’in Acıgöl ilçesine getirildi.

Kardeşler için Acıgöl Merkez camiinde kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında topağa verildi.

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