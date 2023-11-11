BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisalı öğrenciler, Gazze'ye 33 bin lira bağışladı!

Manisalı öğrenciler, Gazze'ye 33 bin lira bağışladı!

Manisa'da imam hatip ortaokulu öğrencileri topladıkları harçlıklarını, Gazze'ye gönderilmek üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Abone ol

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Gençlik Vakfı Manisa Şubesi ile koordineli olarak, Gazze için yardım kampanyası düzenledi. Öğrencilerin bağışladığı harçlıklarıyla toplanan 33 bin 419 lira, Okul Müdürü İbrahim Efe ve TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Osman Güreser tarafından, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkan Vekili Özer Teksin'e teslim edildi.

Düzenlenen törende konuşan, Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Efe yaptığı açıklamada, "Biz sahaya çıkıp, öğrencilerimize haydi yardım yapıyoruz dediğimiz zaman, tüm öğrencilerimiz hızlıca bir araya gelerek gerekli yardımları yapıyor. Bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrenci ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Osman Güreser ise "Gazze'ye destek olan tüm öğrencilerimizin kocaman yüreklerini tebrik ediyorum. Yardımlar ve iyilik konusunda İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizin öncü olması bizleri çok gururlandırdı. Kampanyamıza destek olan öğrencilerimize, sizleri yetiştiren öğretmenleriniz ve ailenize çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Yapmış olduğunuz yardımlar inşallah hem bu dünyada hem de ahirette karşılığını bulacaktır" diye konuştu.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkan Vekili Özer Teksin de yaptığı konuşmasında, Filistin'de, İsrail tarafından sürdürülen işgal ve saldırıların devam ettiğini, Filistin'de çok kötü zamanlar yaşandığını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılay olarak, İsrail'in kanlı işgaline karşı koymak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Teksin, "Dünya basını ve kamuoyu her ne kadar bu zulme sessiz kalsa da, biz bu sessizliğe katılmıyor, sessiz kalınmasını da utanç verici buluyoruz. Türk Kızılay olarak bizler her zaman vatandaşlarımızın desteğiyle, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanındayız ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Filistin'deki zalimliğe karşı olduğunuz, kardeşlerimize yardım ellerinizi uzattığınız için teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkan Vekili Özer Teksin, Okul Müdürü İbrahim Efe'ye bağış makbuzunu teslim etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kura sonucu aldığı Togg iki ayda iki kere arıza yaptı
Kura sonucu aldığı Togg iki ayda iki kere arıza yaptı
9. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı başladı
9. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı başladı
Milli judocu Fidan Ögel, Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı!
Milli judocu Fidan Ögel, Okyanusya Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı!
Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki görevine başladı: "Bu benim için büyük bir dezavantaj"
Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki görevine başladı: "Bu benim için büyük bir dezavantaj"
Kasımpaşa-Kayserispor maçında gol düellosu! 7 gol atıldı
Kasımpaşa-Kayserispor maçında gol düellosu! 7 gol atıldı
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü! Tüm Türkiye'de fidanlar dikildi
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü! Tüm Türkiye'de fidanlar dikildi
Şırnak’ta 14 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!
Şırnak’ta 14 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!
Düz yolda takla attı! Sürücüsü yaralandı
Düz yolda takla attı! Sürücüsü yaralandı
Rusya'dan 52 gün aradan sonra Kiev'e füze saldırısı
Rusya'dan 52 gün aradan sonra Kiev'e füze saldırısı
6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı: 8 yaşındayken...
6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı: 8 yaşındayken...
Sivas'ta büyükbaş hayvanları taşıyan kamyonet devrildi, 1 hayvan telef oldu
Sivas'ta büyükbaş hayvanları taşıyan kamyonet devrildi, 1 hayvan telef oldu
İran Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri, "Gazze'deki durumu" görüştü
İran Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri, "Gazze'deki durumu" görüştü