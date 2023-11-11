İran Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri, "Gazze'deki durumu" görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye devlet başkanlarının Gazze'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Reisi, zirve öncesinde Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin yayınlanan görüntülere göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim'in, "nasılsınız" sorusuna, "Gazze'de devam eden durum nedeniyle bizde ve İslam ümmetinde hiçbir hal kalmadı." diyerek cevap verdi.

İki liderin görüşmesinde İsrail'in saldırıları ve kuşatma altında tutulan Gazze'deki durum ele alındı.