Mardinli kardeşler babalarından öğrendikleri bakırcılığı sürdürüyorlar

Mardin'de sayılı bakır ustalarından Mehmet Özcan (57) ve kardeşi Ahmet Özcan (56), yarım asra yakındır baba mesleği bakırcılığı sürdürüyorlar.

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Mardin'de yaşayan Özcan kardeşler, küçük yaşlardan itibaren babalarından öğrendikleri bakırcılığı sürdürmeye çalışıyorlar.

Kardeşi ile omuz omuza veren Mehmet Özcan, baba mesleği bakırcılık yaptığını, yarım asra yakındır mesleği sürdürdüğünü söyledi.

El yapımı olduğu için çok zorluk çektiklerini belirten Özcan, "Eskiden Mardin'de bütün mutfak eşyaları bakırdan oluşurdu. Bakırda pişen yemekler daha bir lezzetli olurdu. İnsan sağlığına çok yararlıdır. İnsandaki demir eksikliğini dengeliyor. Son zamanlarda çıkan alüminyum, cam ve çelikten çok daha sağlıklı" dedi.



Fabrikasyon ürünler çıktığından beri el sanatları tükendiğini aktaran Özcan, "İnsanlar artık el sanatlarına yönelmiyor. Artık insanlar sadece hediyelik eşya alıyor, ya da bakır meraklıları gelip alır. Kardeşim ile birlikte baba mesleğini sürdürüyoruz. Çekiç ve tokmak sesi ile büyüdük" ifadelerinde bulundu.