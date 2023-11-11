Macron’dan İsrail’e ateşkes çağrısı: Bombalamayı hemen durdurun

Filistin halkına ağır saldırılar düzenleyen İsrail, 7 Ekim'den bu yana hastaneleri ve okulları hedef almaya devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’e ateşkes çağrısında bulundu. Macron “Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail’i durmaya çağırıyoruz" dedi.

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İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği ağır saldırılar artarak kesmeden devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda İngiliz yayın kuruluşu BBC ile özel röportaj yaptı.

İlan edilecek bir ateşkesin İsrail’e fayda sağlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın Hamas’ın eylemlerini de "açıkça kınadığını" hatırlattı. Ateşkes çağrılarına ABD ve İngiltere dahil diğer ülkelerin de katılmasını isteyip istemediğine yönelik sorulan soruya ise "Umarım katılırlar" yanıtını verdi.

"İsrail’i durmaya çağırıyoruz"

Ateşkesin tüm sivillerin korunmasına imkan tanıyacağını söyleyen Macron, “Fiilen, bugün siviller bombalanıyor. Bebekler, kadınlar, yaşlı insanlar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail’i durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Macron, İsrail’in saldırılarında uluslararası hukuku ihlal edip etmediği sorusuna “Ben bir hakim değilim. Ben bir devlet başkanıyım” şeklinde yanıt verdi. Macron, İsrail’in kendisini korumanın en iyi yolunun “Gazze’yi bombalamak olduğu" fikrine katılmadığını ve bunun çatışmayı uzatacağını ifade etti.

Ukrayna’da yaptığı kesinlikle emperyalizm ve sömürgeciliktir

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline hakkında da konuşan Macron, “Rusya’nın savaşı kazanmasına izin verilirse Avrupa’da Gürcistan ve Kazakistan gibi diğer eski Sovyet devletlerini ve tüm kıtayı tehdit edebilecek yeni bir emperyal güç ortaya çıkacak. Çünkü Rusya’nın Ukrayna’da yaptığı kesinlikle emperyalizm ve sömürgeciliktir" dedi.

Ukrayna’yı desteklemenin Fransa’nın ve tüm ülkelerin "görevi" olduğunu ifade eden Macron, Ukrayna’nın için önümüzdeki ayların kritik olacağını söyledi. Macron Ukrayna’nın masaya oturma zamanının "henüz" gelmediğini, müzakere kararının da yalnızca Kiev’e ait olduğunu vurguladı.