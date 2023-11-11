Fatih Erbakan: Türkiye öncülüğünde İslam dünyası ordusu kurulsun

Yeniden Refah Partisi(YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “İsrail ve Amerika’nın yörüngesinden çıkamayan kuruluşların yerine, yeni siyasi ve askeri birliklerin İslam alemi tarafından Türkiye öncülüğünde kurulması gerekiyor; bu bir hayat-memat meselesi” dedi.

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Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, beraberinde genel başkan yardımcıları ile birlikte, ‘Anadolu Buluşmaları’ çerçevesinde Ordu’da bir otelde partililer ile bir araya geldi. Erbakan, programın ardından açıklamalarda bulundu.

“2 aylık süreçte partimiz yüzde 20 büyüdü”

Genel Başkan Erbakan, partilerinin kurulduğu günden bu yana büyümeye devam ettiğini belirterek, “Bugün Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, milletimizin göstermiş olduğu teveccüh, destek ve ilgi partimizin Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Eylül ve ekim aylarındaki üye kayıt performansımız 2 ayda 45 bin üye artarak, 260 binden 305 binin üzerine çıkmıştır. Sadece 2 aylık bir sürede Yeniden Refah Partimiz yüzde 20 büyüdü. Bu çok önemli bir başarıdır, bu tempo ile devam edeceğiz ve inşallah yerel seçimlere girerken üye sayımızı inşallah 400 bine ulaştırmış olacağız. Hedef 500 bin, sonrasında da 1 milyondur. Bu gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz, ilk olarak yerel seçimlerde, arkasından da 2028 seçimlerinde inşallah partimizi iktidara taşıyacağız” diye konuştu.

“Siyonist ve katil rejimin katliamlarını bir kez daha telin ediyorum”

Konuşmasında, İsrail’in Filistin üzerinde uyguladığı baskılara da değinen Erbakan, “Siyonist ve katil rejimin katliamlarını bir kez daha telin ediyorum. Bu olaylar bizlere geçtiğimiz günlerde 97’nci doğum yıldönümünü idrak ettiğimiz Milli Görüş Lideri Merhum Erbakan Hocamızı ve onun bizlere anlattığı hususları bir kez daha hatırlattı. Kendisi, ‘Avrupa Birliği diye bir şey yoktur, Siyonizm vardır’ diyordu. Şu Gazze’deki katliam karşısında, ‘şu katliam dursun, ateşkes sağlansın' diye Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada Macaristan, Avusturya, Hırvatistan ve Çekya, İsrail lehinde oy kullanıyor, ‘katliam devam etsin, ateşkes yapılmasın’ diyor. Bununla beraber İtalya, Bulgaristan, Danimarka, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Polonya, İsveç ve İngiltere çekimser oy kullanarak oradaki katliama dolaylı yoldan destek veriyor” şeklinde konuştu.

“Yeni siyasi ve askeri birliklerin İslam alemi tarafından Türkiye öncülüğünde kurulması gerekiyor”

İsrail ve Amerika’nın yörüngesinden çıkamayan kuruluşların yerine, yeni siyasi ve askeri birliklerin İslam Alemi tarafından, Türkiye öncülüğünde kurulması gerektiğine değinen Erbakan, “Bu bir hayat-memat meselesi. Bugün Gazze’de olanlar, Allah vermesin seyirci kalmaya devam edersek yarın Türkiye’de ve İran’da olur. Asıl hedeflerinin İran ve sonrasında Türkiye olduğunu çok iyi biliyoruz. Erbakan Hocamız da zaten bunu yıllarca bize anlattı. Ya birlik olup beraber hareket edeceğiz ya da hepimiz Siyonizm'e yem olacağız. Allah muhafaza, bunun başka bir yolu ve çaresi yok” ifadelerine yer verdi.

Erbakan, İsrail’in uyguladığı politikayı dini inancı olarak gördüğünü belirterek, “İnşallah Müslüman ülkelerin biran önce gerekli adımları atması çağrımızı yineliyoruz ve Türkiye’nin öncülüğünde D60 hedefine ulaşılmasını temenni ediyoruz, çağrıda bulunuyoruz ve diliyoruz” diyerek, parti olarak Türkiye’nin dört bir yanında bu çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekledi. Genel Başkan Erbakan, programda partililer ile birlikte fotoğraf çektirdi.