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Balıkesir Edremit'te yağış sebebiyle gün adeta geceye döndü

Balıkesir Edremit'te yağış sebebiyle gün adeta geceye döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokaklara adeta derelere dönüştürdü. Vatandaşlar sular altında kalan cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı. Yağış anında adeta gün geceye döndü.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış şiddetini lodos ile artırarak su baskınlarına neden oldu. İlçenin Çayiçi Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı sular altında kaldı. Şehrin yağışlar karşısında yetersiz kalan altyapısı özellikle sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle ilçe Merkezi adeta sular altında kaldı. Ekipler yoğun bir şekilde su baskınlarının zarar verdiği bölgelerde çalışmalarına başladı. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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