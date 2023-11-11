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Şanlıurfa'da kendisini hakim-savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da kendisini hakim-savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da, telefonla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Adresteki aramada 10 cep telefonu, 10 SIM kart, 148 uyuşturucu hap, 3 dizüstü bilgisayar, 1 flash bellek, 1 akıllı saat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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