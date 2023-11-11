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Gaziantep’te park halindeki araç çalındı, 2 şahısın çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep’te park halindeki araç çalındı, 2 şahısın çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep’te ayakkabıcılık yapan Necati Karayılan'a ait otomobil, park halindeyken çalındı. Aracın 1'i kadın 2 şahıs tarafından çalınma anları güvenlik kameralarına yansırken sahibinin, "Ben gariban bir adamım, Lütfen aracımı geri getirin" demesi ise yürekleri sızlattı.

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Olay, 6 Kasım 2023 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde işe gelen Necati Karayılan (55), 27 DA 447 plakalı Tofaş Şahin marka aracını her zamanki yerine park ettikten sonra mesaiye başladı. Karayılan, iş yerinde çalışırken 11.00-12.00 saatleri arasında arabasına yanaşan 1'i kadın 2 şahıs ise bir süre etrafı gözledikten sonra gözüne kestirdikleri aracı çaldı.

Aracın çalınma anları saniye saniye güvenlik kamerasında
Aracın çalınma anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 1'i kadın 2 şahsın yavaş adımlarla olay yerine geldikten sonra bir süre etrafı gözleme anları ve sonrasında ise Karayılan'a ait araca binerek çalma anları yer aldı.

"Ben o aracını çok zor şartlarda aldım"
Aracının çalınması nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Necati Karayılan, "Ben o aracını çok zor şartlarda aldım. Dört kız çocuğum var ve eşimle birlikte hastalığımız mevcut. Aracımı görenlerin polise veya bana mutlaka haber vermesini istiyorum" dedi.

"Lütfen aracımı geri getirin"
Aracını çalan şahıslara da seslenen Karayılan, "Lütfen aracımı geri getirin. Ben gariban bir adamım. Ayakkabıcılık yapıyorum. Allah rızası için bana yardım edin” demesi ise yürekleri sızlattı.
Öte yandan olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın ve aracı bulma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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