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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda aralarında polis memurları ile nüfus müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan suç örgütü elebaşı H.G'nin cep telefonu incelemesinde yeni bulgulara ulaştı.

Yapılan çalışmada 15 zanlının daha göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak ettikleri belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri iki ayrı operasyonda biri emekli 4 polis, ikisi nüfus müdürlüğü, biri vergi dairesinde çalışan memurların aralarında bulunduğu 15 şüpheliyi yakaladı.

İncelemede, kamu görevlisi olan zanlıların ulaştıkları pasaport bilgileriyle İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yaptıkları, ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin ikamet izni almalarını sağladıkları belirlendi.

Zanlıların ayrıca, vize ihlali yapanlara tahdit konulmasını engelledikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi.

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