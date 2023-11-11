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Aydın'da topladığı 50 kilo nar ile suçüstü yakalandı

Aydın'da topladığı 50 kilo nar ile suçüstü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir bahçeden 50 kilo nar toplayan şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Aydın ili Kuşadası ilçesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik gerçekleştirilen devriyeler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde bir şirkete ait nar bahçesinde hırsızlık olayı meydana geldi. M.Ş.D. isimli şüpheli şahıs jandarma ekiplerince topladığı yaklaşık 50 kilogram nar ile birlikte suçüstü yakalandı. Tarımsal ürünler bahçe sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

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