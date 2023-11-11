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Alperen Şengün coştu! Houston Rockets galibiyet serisine devam etti

Alperen Şengün coştu! Houston Rockets galibiyet serisine devam etti

NBA'de heyecan geçtiğimiz gece oynanan maçlarla devam ederken Houston Rockets ile New Orleans Pelicans karşılaşmasına Milli yıldız Alperen Şengün damgasını vurdu.

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NBA'de normal sezon 9 maç ile devam etti. Batı Konferansı ekiplerinden San Antonio Spurs, sahasında Minnesota Timberwolves’a 117-110 mağlup olarak 9 maçta sezonun 6. yenilgisini aldı.

Minnesota’da 29 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle double-double yapan Karl-Anthony Towns, takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekipte Anthony Edwards 28 sayı, 7 ribaund ve 5 asist ve Rudy Gobert ise 11 sayı, 10 ribaund ve 1 asistlik katkı verdi.

Spurs’ta ise Devin Vassell ve Victor Wembanyama’nın 29’ar sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Ev sahibi takımda 16 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman, 2 sayı ve 2 asistle katkı verdi.

Alperen Şengün'ün 24 sayısı Houston'a üst üste 5. galibiyeti getirdi

Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Houston Rockets, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 104-101 mağlup ederek, üst üste 5. maçını kazandı. New Orleans’da, Brandon Ingram 31 sayı, 6 ribaund, 5 asistle mağlubiyeti önleyemedi. Houston’da ise Jalen Green 25 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve Fred VanVleet ise 20 sayı, 8 asist, 3 ribaund ile galibiyetin mimarı oldular.

Karşılaşmada Houston formasıyla 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün de 24 sayı, 8 ribaund ve 3 asistlik performans sergiledi.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons: 106 - Philadelphia 76ers: 114
Washington Wizards: 117 - Charlotte Hornets: 124
Boston Celtics: 121 - Brooklyn Nets: 107
Houston Rockets: 104 - New Orleans Pelicans: 101
Memphis Grizzlies: 121 - Utah Jazz: 127
San Antonio Spurs: 110 - Minnesota Timberwolves: 117
Dallas Mavericks: 144 - Los Angeles Clippers: 126
Phoenix Suns: 119 - Los Angeles Lakers: 122
Sacramento Kings: 105 - Oklahoma City Thunder: 98

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