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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu belirtti.

Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" şiarını ilke edindiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu milletin evlatları olarak çocuklar, anneler, babalar ölmesin diye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Filistin'deki zulme, katliama destek veren firmalara boykotumuzdan sonra şimdi de Türkiye Ödeme Sistemi olan TROY sistemine geçip yine İsrail'den desteğini esirgemeyen global ödeme sistemlerini terk ediyoruz. Her kullandığımızda, harcadığımız her kuruşun Filistinli bir çocuğun hayat ışığını söndürebildiğini unutmayalım. Gazze'deki çocuklar, bir sabah kavuşacak ellerimiz, Mescidi Aksa'nın peygamber kokulu sokaklarında…"

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