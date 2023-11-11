PKK militanları 2650 dolara Gazze'de savaşacak iddiası gündem oldu

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İHH başkanı Bülent Yıldırım'ın “İsrail, PKK ve YPG militanlarını aylık 2.650 Dolar karşılığında Gazze’ye paralı asker olarak göndermeye hazırlanıyor” iddiasını yazısına taşıdı.

Abone ol

İsrail'in Gazze saldırıları artarak devam ederken, korkunç bir iddia gündem oldu. Konuk olduğu TVNET'te açıklamalarda bulunan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, “İsrail, PKK ve YPG militanlarını aylık 2.650 Dolar karşılığında Gazze’ye paralı asker olarak göndermeye hazırlanıyor” iddiasını dile getirdi.

Olayın iddia olmaktan çıktığını belirten Yıldırım, siyonist işadamları eliyle aylık 2.500 – 3.000 Dolar maaş teklif edilerek PKK ve YPG’li teröristlerin Gazze’de savaşmak üzere bir ülkede toplanmaya başladığını anlattı.

"İsrail’e taşırsa o ülkeyi ifşa edeceğim”

Yıldırım ardından da “eğer o ülke bu teröristleri kendi havalimanlarından İsrail’e taşırsa o ülkeyi ifşa edeceğim” dedi.

İşte bu açıklamaları Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Korkunç gerçek: Filistinli bebekleri PKK öldürecek" başlıklı yazısında değerlendirdi.

Yıldırım'ın sözlerine yer veren Kılıçarslan, "Bülent Yıldırım, özelde de o ülkenin neresi olduğunu söylemedi bizlere ama “ifşa edeceğim” dediğine göre ifşa edildiğinde Müslüman kamuoyu nezdinde çok zor durumda kalacak bir İslam ülkesi olduğunu tahmin ediyorum şiddetle." ifadelerine yer verdi.

"PKK Siyonazilerin arz-ı mevudu için çaba gösteriyor"

"Aylık 3.000 dolar karşılığında emperyalizmin her türüne mayın eşekliği ve paralı köpeklik yaparak “fahişe” olmuşlardır artık, başka bir şey değil." diyen Kılıçarslan, yazısını öyle tamamladı:

"PKK ve bileşenlerinin sözde Kürdistan haritası diye paylaştıkları paçavranın işaret ettiği toprakların neredeyse %80’i terörist İsrail’in arz-ı mevud haritasında da vardır.

Anlayacağınız, PKK ve bileşenleri zaten Kürdistan için değil, Yahudi ve Hıristiyan Siyonazilerin arz-ı mevudu için çaba gösteriyor. En başından beri de bu amaçla kurulduğunu düşünmemek için elimizde hiçbir gerekçe yok üstelik.

Diyeceğim şudur: O büyük savaş gelip herkes tarafını seçtiğinde Selahaddin Eyyubi’nin asil torunları tarihin doğru tarafında duracaklardır zaten, ona şüphe yok. PKK ve bileşenlerinin de hangi tarafta olacağına hiç şüphe yok.

Sadece sorum şu: Fazlaca yakınlaştığını düşündüğüm o büyük savaş için hafızamız yerinde mi, hazırlığımız tamam mı?"

İsmail Kılıçarslan'ın yazısının tamamı